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Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком

0:39
Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер показал своих необычных домашних питомцев.

Актёр Арнольд Шварценеггер
Фото: Инстаграм Арнольда Шварценеггера by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Арнольд Шварценеггер

72-летний "железный Арни" умилил поклонников фотографиями, на которых он весело проводит время с домашними любимцами.

Звезда "Терминатора" обзавёлся настоящим зоопарком. В его доме живут свинья Шнелли, лошадь Виски, осёл Лулу и несколько собак.

Наследник артиста предположил, что с помощью животных его знаменитый отец пытается преодолеть кризис среднего возраста.

Ранее режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал про новый фильм о "Терминаторе".

Уточнения

Арно́льд Ало́ис Шварцене́ггер (нем. Arnold Alois Schwarzenegger МФА: , англ. [ˈʃvɑːrtsnɛɡər] или [ˈʃwɔːrtsnɛɡər]; род. 30 июля 1947[…], Таль, Австрия) — американский культурист, предприниматель, киноактёр, продюсер, государственный и политический деятель австрийского происхождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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