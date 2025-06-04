Девушка Тимати показала фото с младенцем в кроватке

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова заинтриговала интернет-пользователей фотографией с младенцем.
Беременная возлюбленная Тимати Валентина Иванова разместила в социальных сетях фото, на котором можно увидеть малыша, лежащего в кроватке. На снимке показаны только ноги младенца.
Такой контент удивил подписчиков избранницы рэпера, так как Иванова ещё недавно публиковала фото с объёмным животом.
"Шопинг", — гласит пояснение девушки в сторис в соцсети.
Она показала магазин с детскими товарами, словно предназначенный для "бежевых мам".
Догадливые подписчики предположили, что младенец не настоящий и является лишь частью экспозиции магазина с товарами для детей.
Ранее беременная от Тимати модель рассказала о своём питании на Мальдивах.
Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.