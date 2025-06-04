Девушка Тимати показала фото с младенцем в кроватке

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова заинтриговала интернет-пользователей фотографией с младенцем.

Фото: Инстаграм Валентины Ивановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детский магазин, младенец

Беременная возлюбленная Тимати Валентина Иванова разместила в социальных сетях фото, на котором можно увидеть малыша, лежащего в кроватке. На снимке показаны только ноги младенца.

Такой контент удивил подписчиков избранницы рэпера, так как Иванова ещё недавно публиковала фото с объёмным животом.

"Шопинг", — гласит пояснение девушки в сторис в соцсети.

Она показала магазин с детскими товарами, словно предназначенный для "бежевых мам".

Догадливые подписчики предположили, что младенец не настоящий и является лишь частью экспозиции магазина с товарами для детей.

Ранее беременная от Тимати модель рассказала о своём питании на Мальдивах.

Уточнения

Ти́мати (настоящее имя — Тиму́р Ильда́рович Юну́сов (тат. Тимур Илдар улы Юнысов); род. 15 августа 1983, Москва) — российский рэпер, певец, музыкальный продюсер, актёр и предприниматель.

