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Ради гонорара?: экс-продюсер Тату усомнился в искренности воссоединения Катиной и Волковой

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Солистки группы "Тату" Лена Катина и Юля Волкова синхронно выложили загадочные фото с подписью о "новом пути", спровоцировав слухи о воссоединении.

Группа ТАТУ
Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Группа ТАТУ

Однако экс-продюсер исполнительниц Леонид Дзюник раскритиковал инициативу в интервью изданию "Абзац".

"Думаю, это разовый проект ради крупного гонорара. Иного смысла не вижу", - честно признался он.

Он отметил, что часть хитов ("Мальчик-гей") теперь проблематично исполнять из-за закона о ЛГБТ*, хотя и назвал песню "историей о традиционных ценностях".

Осенью 2023 года появилась информация, что дуэт выступает за 15 млн рублей — в 12 раз дороже сольных выступлений. Группа распалась в 2011-м после альбома "Waste Management".

 *Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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