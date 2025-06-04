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Барановская устроила фотосессию с дочерью и сыновьями

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Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская собрала вместе всех своих детей.

Телеведущая Юлия Барановская с детьми
Фото: Инстаграм Юлии Барановской by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Юлия Барановская с детьми

Юлия Барановская устроила семейную фотосессию. Сначала она пофотографировалась с детьми на общих снимках, а потом попозировала с каждым наследником от футболиста Андрея Аршавина по отдельности.

Звезда ТВ показала, что её младший сын Арсений уже входит в подростковый период. Мальчик выразительно закатил глаза, когда мама положила ему руку на плечо. Юлия забавно передразнила наследника.

Под кадрами Юлия недвусмысленно намекнула на то, что снова хочет стать матерью. Она написала, что загадала на день рождения, чтобы её богатство в виде детей умножилось.

Ранее Барановская показала старшего сына Артёма.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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