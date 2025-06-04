Барановская устроила фотосессию с дочерью и сыновьями

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Барановская собрала вместе всех своих детей.

Фото: Инстаграм Юлии Барановской by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Юлия Барановская с детьми

Юлия Барановская устроила семейную фотосессию. Сначала она пофотографировалась с детьми на общих снимках, а потом попозировала с каждым наследником от футболиста Андрея Аршавина по отдельности.

Звезда ТВ показала, что её младший сын Арсений уже входит в подростковый период. Мальчик выразительно закатил глаза, когда мама положила ему руку на плечо. Юлия забавно передразнила наследника.

Под кадрами Юлия недвусмысленно намекнула на то, что снова хочет стать матерью. Она написала, что загадала на день рождения, чтобы её богатство в виде детей умножилось.

Ранее Барановская показала старшего сына Артёма.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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