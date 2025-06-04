Домашнего насилия не было: Яна Кошкина призналась, что развелась с мужем

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Яна Кошкина сообщила о расторжении брака с супругом.

Фото: ВК-аккаунт Яны Кошкиной by неизвестен is licensed under public doman Актриса Яна Кошкина

Яна Кошкина рассказала, что разводится с мужем после непродолжительного брака. Союз актрисы с мужем продлился полтора года. Звезда ТВ заверила, что расставание прошло без скандалов.

Актриса объяснила, что у неё на руках уже сть свидетельство о разводе.

Попыталась звезда удовлетворить любопытство публики.

"Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись", — объяснила одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса.

Кошкина заявила, что в её жизни начинается новый этап. Актриса выразила уверенность в том, что приняла верное решение о разрыве отношений с супругом.

Ранее Яна Кошкина призналась, что её брак нельзя назвать счастливым.

Уточнения

Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.