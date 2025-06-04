Домашнего насилия не было: Яна Кошкина призналась, что развелась с мужем

Актриса Яна Кошкина сообщила о расторжении брака с супругом.
Яна Кошкина рассказала, что разводится с мужем после непродолжительного брака. Союз актрисы с мужем продлился полтора года. Звезда ТВ заверила, что расставание прошло без скандалов.
Актриса объяснила, что у неё на руках уже сть свидетельство о разводе.
Попыталась звезда удовлетворить любопытство публики.
"Никто никому не изменил, домашнего насилия не было, имущество не делили, каждый остался при своем. В целом, мирно и осознанно разошлись", — объяснила одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса.
Кошкина заявила, что в её жизни начинается новый этап. Актриса выразила уверенность в том, что приняла верное решение о разрыве отношений с супругом.
Ранее Яна Кошкина призналась, что её брак нельзя назвать счастливым.
Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.
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