Юлия Барановская показала-красавицу-дочку от Андрея Аршавина

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Телеведущая Юлия Барановская похвасталась своими красивыми детьми от футболиста Андрея Аршавина.

Фото: Инстаграм Юлии Барановской by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Юлия Барановская

Юлия Барановская разместила в социальных сетях видео с семейной фотосессии. Телеведущая показала на кадрах всех своих троих детей — старшего Артёма, дочку Яну и младшего Арсения.

Если сыновья иногда мелькают в соцсетях Юлии, то вот дочку она показывает редко. Барановская признаётся, что наследники не в восторге от того, что их фото публикуются в соцсетях матери. Она призналась, что после публикации дети нередко требуют удалить контент с ними.

"Мои дети — моё богатство. Загадаю в своё день рождения быть ещё богаче", — написала под кадрами звезда ТВ.

Ранее Барановская показала старшего сына от футболиста Аршавина, которого спутали с отцом.

Уточнения

Ю́лия Генна́дьевна Барано́вская (род. 3 июня 1980, Ленинград) — российская радио- и телеведущая.



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