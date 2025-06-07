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Прохор Шаляпин устроил кастинг для суррогатных матерей

0:52
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин занялся поиском матери для своего ребёнка.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: Инстаграм Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин

Прохор Шаляпин опубликовал в социальных сетях видео, на котором попросил у своей возрастной возлюбленной родить ему ребёнка. Женщина резонно заметила, что уже вышла из репродуктивного возраста.

Тогда Шаляпин предложил ей выбрать суррогатную маму для их общего ребёнка. Дело это оказалось непростым. Шаляпин одну за другой забраковал кандидаток в суррогатные матери.

Ему не понравилась деревенская девушка, красотка с Патриков и активистка-отличница, которая ещё не имеет опыта общения с противоположным полом.

"Дарите женщинам детей!" — написал Прохор под кадрами.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, за какую цену согласен вернуться в шоу "Пусть говорят".

Уточнения

Суррога́тное матери́нство — вынашивание и рождение женщиной ребёнка для другого лица или лиц, которые станут родителями ребёнка после его рождения.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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