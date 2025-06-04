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Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: у нас тёплые человеческие отношения

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал тесное общение с 16-летней актрисой Анной Пересильд — дочерью Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Ваня Дмитриенко
Фото: youtube by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ваня Дмитриенко

В разговоре с Ксенией Собчак музыкант заверил, что в их отношениях нет продюсерской истории.

Однако о возможном романе с актрисой Дмитриенко говорить отказался.

"Испытываю большое уважение к ней. У нас теплые человеческие отношения. Тяжело сказать больше — они действительно классные", – подчеркнул артист.

Напомним, недавно Дмитриенко и Пересильд застали во время поцелуя на улице Москвы во время празднования дня рождения актрисы.

Сама Анна Пересильд также не стала подтверждать слухи о романе с исполнителем, так как совсем недавно обожглась в прошлых отношениях.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. 

Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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