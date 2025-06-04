Ваня Дмитриенко о романе с Анной Пересильд: у нас тёплые человеческие отношения

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певец Ваня Дмитриенко прокомментировал тесное общение с 16-летней актрисой Анной Пересильд — дочерью Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Фото: youtube by канал "Осторожно: Собчак", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ваня Дмитриенко

В разговоре с Ксенией Собчак музыкант заверил, что в их отношениях нет продюсерской истории.

Однако о возможном романе с актрисой Дмитриенко говорить отказался.

"Испытываю большое уважение к ней. У нас теплые человеческие отношения. Тяжело сказать больше — они действительно классные", – подчеркнул артист.

Напомним, недавно Дмитриенко и Пересильд застали во время поцелуя на улице Москвы во время празднования дня рождения актрисы.

Сама Анна Пересильд также не стала подтверждать слухи о романе с исполнителем, так как совсем недавно обожглась в прошлых отношениях.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.



Ива́н Ви́кторович (Ва́ня) Дмитрие́нко (род. 25 октября 2005, Красноярск, Россия) — российский певец, актёр кино, получивший раннюю популярность после выхода трека «Венера-Юпитер».



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.