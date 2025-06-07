Возраст не щадит: Шаляпин признался, что делал пластические операции на лице

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Певец Прохор Шаляпин рассказал, какие именно пластические операции он проводил.

Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman Певец Прохор Шаляпин

41-летний Прохор Шаляпин не стал скрывать, что прибегал к услугам пластических хирургов, которые корректировали ему лицо.

"В жизни я делал одну пластическую операцию. Конкретно, я нос уменьшал. Хочу вас всех огорчить — нос и уши растут всю жизнь. Какие-то нити мне там ставили", — поведал Прохор.

Певец признался, что очень боится делать уколы в лицо. Он рассказал, что над переносицей у него образуется мимическая морщина. Он хочет от неё избавиться, однако опасается негативных последствий.

"Начитался, что ботокс, оказывается, может привести нас к Альцгеймеру, что он рассасывается в мозге", — объяснил артист.

Шаляпин отметил, что пойдёт на круговую операцию, чтобы натянуть себе кожу. Он признал, что возраст его не щадит.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.



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