Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России

1:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ждёт ли наказание для организаторов выступления Аллы Пугачёвой в России?

Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен is licensed under public doman Певица Алла Пугачёва

За минувшие три года, прошедшие с момента постоянного проживания Аллы Пугачевой вне пределов России, регулярно возникают разговоры относительно возможного возвращения певицы обратно. Она неоднократно посещала страну по рабочим вопросам, однако концерты не проводила.

К концу мая появились сведения о вероятности приезда звезды на августовский музыкальный форум "Новая волна", проходящий в столице Татарстана — Казани.

Известный юрист Андрей Алешкин поделился мнением о правовых последствиях приглашения певицы на мероприятие.

Ранее певица Вика Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом.

По словам адвоката, организаторы мероприятия ничем не рискуют, поскольку официальный статус иностранного агента Алла Пугачёва не получила, никаких юридических ограничений на её участие нет.

"Пригласить на мероприятие можно хоть Майкла Джексона. Организаторам ничего не грозит: Алла Пугачёва не является иноагентом, статус ей не присвоили. Никаких проблем с юридической точки зрения не будет", — цитирует слова юриста издание "Абзац".

Так как артистка свободно пересекает границу страны и не фигурирует ни в одном криминальном деле, она имеет полное право возвратиться в Россию тогда, когда сочтёт нужным.

Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР.



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