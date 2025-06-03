Не сниму розовые очки: экс-жена Тимура Родригеза прокомментировала развод

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Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина прокомментировала официальное расторжение брака с шоуменом.

Фото: ВК-аккаунт Тимура Родригеса by неизвестен is licensed under public doman Шоумен Тимур Родригез

Бывшая жена Тимура Родригеза Анна Девочкина высказалась после того, как был оформлен развод с артистом.

Женщина отметила, что, несмотря на все испытания, не потеряла доверия к окружающим.

"Продолжу верить в людей. И не сниму свои розовые очки", — написала Анна в социальных сетях.

Супруги расстались после 16 лет брака. Родригез признался, что сообщил жене о скором разводе по телефону. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. Шоумена обвиняли в бесчувственности.

Тимур уже нашёл новую любовь. Про личную жизнь Девочкиной ничего неизвестно.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



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