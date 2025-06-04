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Правда о голодании Натальи Фриске: что стоит за её решением и сколько она весит?

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сестра известной певицы Жанны Фриске, экс-солистка "Блестящих" Наталья Фриске начала трёхдневное голодание, стартовав с отметки 71,45 кг.

Весы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Весы

Это радикальное решение последовало за серией пластических операций: подтяжка груди с уменьшением, абдоминопластика, коррекция диастаза и липофилинг, выполненные перед 38-летием певицы.

Фриске призналась, что долго готовилась к изменениям, желая вернуть форму после рождения дочери Луны. Ранее спорт не дал результата из-за сложности соблюдения режима.

Новый подход сочетает коррекцию питания и голодание, хотя ранее певица акцентировала важность рациона. Напомним, путь к материнству занял у Фриске 12 лет и потребовал ЭКО.

Важно: Эксперты напоминают, что длительное голодание требует медицинского контроля и может быть опасно для здоровья.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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