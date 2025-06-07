Секретная статистика и анекдот в тему: Юрий Лоза честно признался, что он думает о блондинках

Юрий Лоза рассказал в своём личном блоге, что он думает о блондинках. Певец отметил, что сейчас натуральных блондинок крайне мало, и хотя на улицах можно часто увидеть множество женщин со светлыми волосами, это всего лишь покраска.
"Сейчас, гуляя по улицам городов, кажется, что блондинкой является чуть ли не каждая вторая, но на самом деле натуральных только 14 процентов. Причём их количество постоянно сокращается", — отметил Лоза.
Он подчеркнул, что блондинки стали популярными после Мэрилин Монро. Что касается стереотипа о том, что блондинки не блещут интеллектом, Лоза высказался о том, что умственные способности зависят не от цвета волос, однако певец не пренебрегает анекдотами про блондинок, и одним из них он поделился со своими подписчиками.
Разговаривают две блондинки: "Я попыталась сама настроить телевизор". — "И это у тебя получилось?" — "Ну, как тебе сказать… Мне почему-то кажется, что я настроила его против себя!" — написал Лоза.
Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.
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