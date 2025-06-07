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Секретная статистика и анекдот в тему: Юрий Лоза честно признался, что он думает о блондинках

1:07
Шоу-бизнес

Юрий Лоза рассказал в своём личном блоге, что он думает о блондинках. Певец отметил, что сейчас натуральных блондинок крайне мало, и хотя на улицах можно часто увидеть множество женщин со светлыми волосами, это всего лишь покраска.

Юрий Лоза
Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юрий Лоза

"Сейчас, гуляя по улицам городов, кажется, что блондинкой является чуть ли не каждая вторая, но на самом деле натуральных только 14 процентов. Причём их количество постоянно сокращается", — отметил Лоза.

Он подчеркнул, что блондинки стали популярными после Мэрилин Монро. Что касается стереотипа о том, что блондинки не блещут интеллектом, Лоза высказался о том, что умственные способности зависят не от цвета волос, однако певец не пренебрегает анекдотами про блондинок, и одним из них он поделился со своими подписчиками.

Разговаривают две блондинки: "Я попыталась сама настроить телевизор". — "И это у тебя получилось?" — "Ну, как тебе сказать… Мне почему-то кажется, что я настроила его против себя!" — написал Лоза.

Уточнения

Ю́рий Эдуа́рдович Лоза́ (род. 1 февраля 1954, Свердловск, СССР) — советский и российский автор-исполнитель в жанре бард-рок, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик, блогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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