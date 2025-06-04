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YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США

0:49
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогер Амиран Сардаров ("Дневник хача"), вернувшийся в Россию из США, признался: американцы насмехались над его гордостью за YouTube-карьеру в России.

YouTube
Фото: Pexels by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
YouTube

По его словам, в Штатах карьера на YouTube не считается большим достижением. Он отметил, что американцы по-настоящему восхищаются только теми, кто делает проекты для Netflix.

Этот опыт помог ему переосмыслить достижения российской индустрии.

"Я понял, как высоко мы подняли планку на родине. У нас были сильные проекты", — с уверенность заверил он.

Блогер подчеркнул контраст в восприятии digital-профессий между странами.

Недавно бывшая жена Амирана Сардарова, внучка экс-президента Узбекистана, раскрыла, как потеряла себя в браке с блогером.

Уточнения

Амиран Ширинович Сардаров (род. 19 августа 1986 года, Москва) — российский видеоблогер, писатель и предприниматель, создатель популярного YouTube-канала «Дневник Хача»

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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