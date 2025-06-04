YouTube против Netflix: Амиран Сардаров раскрыл, за что его высмеивали в США

Блогер Амиран Сардаров ("Дневник хача"), вернувшийся в Россию из США, признался: американцы насмехались над его гордостью за YouTube-карьеру в России.
По его словам, в Штатах карьера на YouTube не считается большим достижением. Он отметил, что американцы по-настоящему восхищаются только теми, кто делает проекты для Netflix.
Этот опыт помог ему переосмыслить достижения российской индустрии.
"Я понял, как высоко мы подняли планку на родине. У нас были сильные проекты", — с уверенность заверил он.
Блогер подчеркнул контраст в восприятии digital-профессий между странами.
Недавно бывшая жена Амирана Сардарова, внучка экс-президента Узбекистана, раскрыла, как потеряла себя в браке с блогером.
Амиран Ширинович Сардаров (род. 19 августа 1986 года, Москва) — российский видеоблогер, писатель и предприниматель, создатель популярного YouTube-канала «Дневник Хача».
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