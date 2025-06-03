Степан Меньщиков поведал о сыне Ване, который оказался ему неродным

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Звезда "Дома-2" Степан Меньшиков рассказал историю о мальчике Ване, которого долгое время считал своим сыном.

Фото: Инстаграм Степана Меньшикова by неизвестен is licensed under public doman Шоумен Степан Меньшиков

Несколько лет назад в одном из телевизионных шоу Степан узнал, что сын Ваня, которого ему подарила первая жена, не является его родным ребенком. Меньщиков не замкнулся в себе, не стал выяснять отношения и тем более не изменил своего отношения к мальчику. Он по-прежнему тепло и искренне общается с Иваном и считает его своим ребёнком.

"После того как я узнал, что Ванька по крови не мой, я сказал жене, что ничего такого не случилось, никто не умер, никто не заболел, никто в тюрьме не сидит. Я сказал, что прощаю её, я ведь тоже не ангел", — поведал свою историю Степан в шоу продюсера Георгия Иващенко "Переговорка".

Женщина, однако, по словам Степана, не захотела продолжать отношения. Тем не менее, мальчика, которого долгое время считал своим наследником, он не забыл.

"Ваня всё знает, ему уже 12 лет, он умный парень. Он искал родного отца, звонил ему с моего телефона", — пошутил Меньшиков.

Также бывший участник скандального реалити признался, что действительно находился в реабилитационном центре Таиланда из-за алкоголизма. Поначалу Степан не считал, что у него есть какие-то проблемы со спиртным. Потом все же понял — так жить нельзя.

Так получилось, что и с Ангелиной Монах Степан развелся. У экс-супругов осталась общая дочь. Несмотря ни на что, бывшие не держат зла друг на друга.

Сегодня Степан одинок, но у него есть мотивация и отдушина — это его дети, ради которых он живёт и работает. Кроме того, Меньщиков часто с теплом отзывается о телепроекте "ДОМ-2", который в свое время поспособствовал его известности.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.



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