Замена Шевчуку?: Лолита Милявская вызвала споры исполнением хита ДДТ

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Певица Лолита Милявская исполнила культовую композицию ДДТ "Это всё" на своём концерте, вызвав полярные оценки.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юрий Шевчук

Видео, опубликованное Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", сопровождалось ироничным комментарием: "Юрию Шевчуку нашли замену".

"Пока лидер группы "ДДТ" лишь мечтает о концертах в России после слов о "пленных в холодных ямах" и "Родине, погребённой под "грузом 200", вместо него поёт Лолита", — сказано в посте.

Многие слушатели раскритиковали интерпретацию: "Песня отличная, а Милявская ором её испортила". Композиция 1995 года занимает 16-е место в рейтинге 500 лучших песен русского рока ("Наше радио").

Уточнения

Ю́рий Юлиа́нович Шевчу́к (род. 16 мая 1957, Ягодное, Магаданская область, РСФСР, СССР) — советский и российский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, актёр, художник, продюсер, общественный деятель.



Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер.



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