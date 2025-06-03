Александр Рогов оправдался за свои слова об одежде с маркетплейсов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов отреагировал на нападки после того, как он скептически выразился о покупке одежды на маркетплейсах.

Фото: ВК-аккаунт Александра Рогова by неизвестен is licensed under public doman Стилист Александр Рогов

Александр Рогов оправдался после пренебрежительных заявлений об одежде, купленной на маркетплейсах. Он выразил уверенность в том, что на Wildberries и Ozon можно одеваться, следуя моде.

Он признал, что для многих людей покупки на WB и Ozon — единственный способ приобрести одежду и обувь по доступным ценам.

"Во многих регионах просто нет модных магазинов и большинство брендов вообще не представлены оффлайн", — объяснил стилист.

Ведущий "Модного приговора" уверен, что маркетплейсы не представляют угрозы для модной индустрии. Рогов заверил, что в его словах не было пренебрежения.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время. Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.