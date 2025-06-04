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Алана Мамаева сделала неожиданное заявление о Боне: кто был настоящей целью?

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Алана Мамаева в эфире RUTUBE-шоу "Злые языки" совершила неожиданный разворот в многолетнем конфликте с моделью Викторией Боней.

Виктория Боня
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Виктория Боня

Вместо прежних обвинений в связи с экс-мужем Павлом Мамаевым, Алана заявила, что покорившая Эверест телеведущая на самом деле защищала не Мамаева, а Кокорина.

"Я скрывала, что на самом деле ты спала с ним", - подчеркнула Мамаева.

Боня категорично отвергла обе версии: "Ни с Кокориным, ни с Мамаевым! У меня много друзей-мужчин — их жены вечно фантазируют, однако я никогда не даю повода".

Несмотря на резкость, Мамаева смягчила позицию и призналась, что в настоящее время верит Боне. По её словам, в тот период она находилась в стрессе из-за потока гадостей в свой адрес.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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