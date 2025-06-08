Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила мудрость Джигарханяна по воспитанию детей

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Ставшая матерью в 46 лет Виталина Цымбалюк Романовская привела слова Армена Джигарханяна на тему правильного отношения к детям.

Фото: ВК-аккаунт Виталины Цымбалюк-Романовской by неизвестен is licensed under public doman Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская

Впервые испытавшая счастье материнства пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская щедро делится с подписчиками родительским контентом.

Она опубликовала в социальных сетях кадры с детской коляской на прогулке.

Бывшая жена народного артиста РСФСР Армена Джигарханяна не забывает мудрости бывшего мужа. Она даже склонна воспринимать слова актёра как советы по воспитанию детей.

"Как любил говорить Армен Джигарханян, цитируя известную инструкцию: "Сначала наденьте маску на себя, затем на ребёнка", — написала Виталина под фото.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская рассекретила имя и отчество дочери.

Уточнения

Арме́н Бори́сович Джигарханя́н (3 октября 1935, Эривань, Армянская ССР, СССР — 14 ноября 2020, Москва) — советский, российский и армянский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, театральный педагог; народный артист СССР (1985).



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