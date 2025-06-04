Никто никуда не уходит: Слава подтвердила воссоединение с гражданским мужем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Слава официально подтвердила воссоединение с гражданским мужем Александром Данилицким, опубликовав совместное видео в соцсетях.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слава

Всего через несколько месяцев после заявления о завершении 20-летних отношений (весной 2025 года) и шуток о замужестве с Евгением Петросяном, артистка заявила: "Никто никуда не уходит. Все вместе".

Интригу добавляет недавнее появление кольца на безымянном пальце Славы — поклонники предполагают, что возвращению предшествовало предложение руки и сердца. Ранее пара два десятилетия прожила без официального брака, воспитывая общих детей.

Недавно певица Слава рассказывала, как относится к своему возрасту, и призналась, что в детстве мечтала поскорее повзрослеть.

Уточнения

Сла́ва (настоящее имя — Анастаси́я Влади́мировна Слане́вская, род. 15 мая 1980, Москва) — российская певица, телеведущая, киноактриса, автор песен.



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