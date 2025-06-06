Не один Киркоров упал в эту бездну: Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры

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Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос о том, как ей удаётся оставаться в хорошей физической форме.

Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен is licensed under public doman Продюсер Яна Рудковская

Ксения Собчак поинтересовалась у Яны Рудковской по поводу её точёной фигуры. Журналистка попыталась выведать у продюсера секреты идеальной стройности.

"Интервальное голодание и Хайдаров", — сказала со сцены Яна.

Собчак попыталась пошутить по поводу увлечения Рудковской пластической хирургией.

"То есть не один Киркоров упал в эту бездну", — поиронизировала Ксения.

Сама Собчак объяснила, что свой лишний вес прикрывает "пушком", показав необычный аксессуар из перьев.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате своего бизнеса.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.



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