Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Легенды вторичного рынка: вот какие авто не боятся ни соли, ни времени
Живая энергия: учёные раскрыли механизм, который делает бактерии миниатюрными электростанциями
Экспортная зависимость: как Россия обогнала мировых гигантов
Друзья или еда? Необычные союзы среди диких животных, которые удивляют учёных
Выпить кофе и уйти с новой одеждой: как модные бренды Сеула соблазняют туристов
Секрет раскрыт: всего 4 ингредиента превратят вашу кухню в пекарню – домашний хлеб проще, чем вы думаете
Как часто стоит принимать душ после 65? Секреты ухода за кожей в зрелом возрасте
Четыре часа красоты: Uber Boat покажет самые живописные уголки побережья юга Италии
Как защитить любой дом от взлома: простые методы, которые работают на 100%

Не один Киркоров упал в эту бездну: Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры

0:47
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос о том, как ей удаётся оставаться в хорошей физической форме.

Продюсер Яна Рудковская
Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен is licensed under public doman
Продюсер Яна Рудковская

Ксения Собчак поинтересовалась у Яны Рудковской по поводу её точёной фигуры. Журналистка попыталась выведать у продюсера секреты идеальной стройности.

"Интервальное голодание и Хайдаров", — сказала со сцены Яна.

Собчак попыталась пошутить по поводу увлечения Рудковской пластической хирургией.

"То есть не один Киркоров упал в эту бездну", — поиронизировала Ксения.

Сама Собчак объяснила, что свой лишний вес прикрывает "пушком", показав необычный аксессуар из перьев.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате своего бизнеса.

Уточнения

Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Авто
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит Аудио 
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Лазерный луч взломал законы физики — и это изменит мир
Последние материалы
Как часто стоит принимать душ после 65? Секреты ухода за кожей в зрелом возрасте
Четыре часа красоты: Uber Boat покажет самые живописные уголки побережья юга Италии
Как защитить любой дом от взлома: простые методы, которые работают на 100%
Не только для шашлыков: 6 способов использовать беседку на даче
Китайцы собрали, но забыли настроить: эти коробки ездят как захотят — пока не прошьёшь
Откровение косметолога: почему обычный дневной крем с SPF 20 не защитит вашу кожу от солнца
Рынок жилья в ожидании: снижение ключевой ставки как катализатор роста цен
Лесные мстители: как кабаны воруют машины, рюкзаки и еду у туристов
Четыре правила Джонатана Хайдта: как спасти детей от цифровой зависимости
Сергей Лазарев показал, чем питается во время диеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.