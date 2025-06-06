Не один Киркоров упал в эту бездну: Рудковская раскрыла секрет стройной фигуры

Продюсер Яна Рудковская ответила на вопрос о том, как ей удаётся оставаться в хорошей физической форме.
Ксения Собчак поинтересовалась у Яны Рудковской по поводу её точёной фигуры. Журналистка попыталась выведать у продюсера секреты идеальной стройности.
"Интервальное голодание и Хайдаров", — сказала со сцены Яна.
Собчак попыталась пошутить по поводу увлечения Рудковской пластической хирургией.
"То есть не один Киркоров упал в эту бездну", — поиронизировала Ксения.
Сама Собчак объяснила, что свой лишний вес прикрывает "пушком", показав необычный аксессуар из перьев.
Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате своего бизнеса.
Я́на Алекса́ндровна Рудко́вская (род. 2 января 1975, Кустанай, Кустанайская область, Казахская ССР) — российская телеведущая, музыкальный продюсер, предприниматель. Бывший продюсер Димы Билана.
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