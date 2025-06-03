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Мог уехать, но остался: исключённый из иноагентов Соболев объяснил отказ от эмиграции

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Исключённый из реестра иноагентов блогер Николай Соболев объяснил в беседе с Юрием Хованским решение не покидать Россию.

Николай Соболев
Фото: commons.wikimedia.org/ by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Соболев

Он отметил, что мог бы переехать в Америку или любую другую страну, продолжать продавать интеграции, проблем бы не возникло. Однако блогер сознательно выбрал остаться, ощутив "потребность" в этом.

В прошлом году Соболев рассказывал, как статус иноагента повлиял на его мировоззрение. Он заверил, что после более детального изучения вопросов политической конъюнктуры не позволил бы себе тех слов об СВО, которые говорил.

Ранее блогер критиковал эмигрировавших звёзд за резкую критику России после отъезда, назвав такое поведение способом оправдать свой выбор.

Уточнения

Никола́й Ю́рьевич Со́болев (род. 18 июня 1993, Санкт-Петербург) — российский видеоблогер, писатель, бизнесмен и певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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