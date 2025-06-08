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Лера Кудрявцева рассказала о мошеннической схеме с доставками

1:10
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что едва не стала жертвой мошенничества с доставкой Л'Этуаль.

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Фото: www.flickr.com by Web Summit, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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Лера Кудрявцева поведала, едва не попалась на мошеннической схеме.

"Очередная халабуда. Заказала из Л'Этуаль быструю доставку одной замазки", — поделилась звезда ТВ.

Она рассказала, что подняла трубку с неизвестного номера. Человек представился курьером и объяснил, что пребудет через 25 минут. При этом мужчина попросил назвать ему код из СМС.

"И тут же типа вклинивается Роскомнадзор, звуки, шипение. Я бросаю трубку", — поведала Лера.

Кудрявцев объяснила, что когда ей позвонила женщина якобы из Роскомнадзора она отправила её на три буквы. В ответ её послали по тому же адресу.

Телеведущая обратила внимание на то, что заказ ей так и не доставили.

"Был отменен якобы Л'Этуаль. Теперь вопрос другой, я заказ делала из официального приложения. То есть там сливается база заказов? Или как это происходит?" — задалась вопросами звезда ТВ.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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