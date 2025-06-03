50 миллионов за вечер: Надежда Кадышева может получить рекордный гонорар за концерт в Лужниках

Народная артистка России Надежда Кадышева может получить свыше 50 миллионов рублей за концерт на стадионе "Лужники" в июне 2026 года.
По данным KP.RU, такой гонорар соответствует рыночной ставке топ-артистов для площадок такого уровня.
Неожиданный рост популярности ансамбля "Золотое кольцо" среди молодёжи (благодаря вирусному хиту "Плывёт веночек") уже приносит результаты: июньский концерт в Казани на 10-тысячной "Татнефть Арене" принесёт минимум 30 млн рублей при полном аншлаге.
За 2024 год доход коллектива вырос втрое, а стоимость выступлений на корпоративах достигла 15-20 млн рублей.
Недавно бывший водитель Надежды Кадышевой признался, что единственный сын артистки дважды попадал в психиатрическую больницу в связи с передозировкой наркотиками.
Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).
Больша́я спорти́вная аре́на олимпи́йского ко́мплекса «Лужники́» (до 1992 года — Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина) — московский стадион, центральная часть спортивного комплекса «Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор.
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