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50 миллионов за вечер: Надежда Кадышева может получить рекордный гонорар за концерт в Лужниках

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка России Надежда Кадышева может получить свыше 50 миллионов рублей за концерт на стадионе "Лужники" в июне 2026 года.

Надежда Кадышева
Фото: commons.wikimedia.org by Владимир Швец, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Кадышева

По данным KP.RU, такой гонорар соответствует рыночной ставке топ-артистов для площадок такого уровня.

Неожиданный рост популярности ансамбля "Золотое кольцо" среди молодёжи (благодаря вирусному хиту "Плывёт веночек") уже приносит результаты: июньский концерт в Казани на 10-тысячной "Татнефть Арене" принесёт минимум 30 млн рублей при полном аншлаге.

За 2024 год доход коллектива вырос втрое, а стоимость выступлений на корпоративах достигла 15-20 млн рублей.

Недавно бывший водитель Надежды Кадышевой признался, что единственный сын артистки дважды попадал в психиатрическую больницу в связи с передозировкой наркотиками.

Уточнения

Наде́жда Ники́тична Ка́дышева (род. 1 июня 1959, Горкино, Лениногорский район, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — советская и российская фолк-певица, солистка ансамбля «Золотое кольцо»; народная артистка России (1999).

Больша́я спорти́вная аре́на олимпи́йского ко́мплекса «Лужники́» (до 1992 года — Большая спортивная арена Центрального стадиона имени Владимира Ленина) — московский стадион, центральная часть спортивного комплекса «Лужники», расположенного неподалёку от Воробьёвых гор.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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