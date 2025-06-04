Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жасмин раскрыла свои планы на Интервидение — поклонники будут в восторге
Замена Шевчуку?: Лолита Милявская вызвала споры исполнением хита ДДТ
ТОП-5 культовых армейских грузовиков СССР: когда ржавел — но ехал
16 гектаров и пять благодарных ослов: ферма ищет новых владельцев
"Диета" — слово, которое портит вам жизнь: замените его, и начнётся магия
Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале
Необычное путешествие: 5 причин посетить историческую Boville Ernica этим летом
Пять шагов к уютному возвращению: 5 шагов по подготовке дома перед поездкой
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей

Психиатр не поверил словам певицы Максим о видениях в состоянии комы

0:53
Шоу-бизнес

Специалист в области психиатрии и наркологии доктор Василий Шуров скептически отнёсся к рассказам певицы Максим о полученных откровениях в коме.

Певица Максим
Фото: ВК-аккаунт певицы Максим by неизвестен is licensed under public doman
Певица Максим

Доктор Шуров считает, что заявления Марины Абросимовой, известной как певица Максим, о том, что в коме ей пришли видения, являются обыкновенным пиаром:

"Обычно всё-таки кома — это очень глубокое угнетение сознания. Никто там никакие сны не видит, это защитная реакция мозга на состояние запредельной тяжести", — цитирует слова психиатра Telegram-канал "Светский хроник".

Шуров отметил, что откровения певица сделала накануне старта своего концертного тура под названием "Я буду жить".

Поклонники звезды склонны доверять артистке, которая провела в коме долгие месяцы, находясь на волосок от смерти.

Уточнения

Ко́ма (от др.-греч. κῶμα «глубокий сон») — жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух
Мир. Новости мира
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Аудио 
Популярное
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах

Некоторые новые авто удивляют не качеством, а количеством поломок уже в первые дни. Рассказываем, какие модели лучше обходить стороной.

Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Мединский — хунте: не устраивайте дешёвый спектакль для бездетных европейских старух Дмитрий Плотников Эксперт оценил притормаживание Россией строительства трёх ТЭЦ в Казахстане Любовь Степушова Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Рискуют, но идут: танкеры обходят российские воды после задержания Green Admire
Последние материалы
Греция и Турция — хиты сезона среди поколения Z
Блеск исчезает, объём падает, волосы мстят — всё из-за одного утреннего ритуала
Пока львица ловит обед, лев дремлет в кустах — что скрывается за образом охотника
На этих КПП ездил дед, отец и ты сможешь: надёжность в железе
"Мир снова против меня": синдром, который разрушает дружбу, любовь и карьеру
Кофе продлевает жизнь женщинам: 2 чашки в день — и организм скажет спасибо
Алана Мамаева сделала неожиданное заявление о Боне: кто был настоящей целью?
Традиционная медицина против современных проблем: какую травку нужно жевать для похудения
Тюльпаны после цветения: нужно ли выкапывать луковицы, чтобы избежать бед
Дресс-код, который не ставит под угрозу карьеру: советы от экспертов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.