Психиатр не поверил словам певицы Максим о видениях в состоянии комы

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Специалист в области психиатрии и наркологии доктор Василий Шуров скептически отнёсся к рассказам певицы Максим о полученных откровениях в коме.

Фото: ВК-аккаунт певицы Максим by неизвестен is licensed under public doman Певица Максим

Доктор Шуров считает, что заявления Марины Абросимовой, известной как певица Максим, о том, что в коме ей пришли видения, являются обыкновенным пиаром:

"Обычно всё-таки кома — это очень глубокое угнетение сознания. Никто там никакие сны не видит, это защитная реакция мозга на состояние запредельной тяжести", — цитирует слова психиатра Telegram-канал "Светский хроник".

Шуров отметил, что откровения певица сделала накануне старта своего концертного тура под названием "Я буду жить".

Поклонники звезды склонны доверять артистке, которая провела в коме долгие месяцы, находясь на волосок от смерти.

Уточнения

Ко́ма (от др.-греч. κῶμα «глубокий сон») — жизнеугрожающее состояние между жизнью и смертью, характеризующееся резким ослаблением или отсутствием реакции на внешние раздражения, угасанием рефлексов до полного их исчезновения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.