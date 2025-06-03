Экзистенциальная боль: Отар Кушанашвили рассказал о борьбе с онкологией и методе Ахматовой

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Шоумен Отар Кушанашвили сообщил об ухудшении состояния здоровья из-за онкологического заболевания.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Отар Кушанашвили

Журналист испытал внезапный приступ "невыносимой" боли в брюшной полости, хотя день начинался нормально.

"Это чистый экзистенциализм, а не просто физиологическое расстройство", — описал ощущения Кушанашвили.

Помимо лекарств, он борется с болью через чтение: во время последнего приступа нашёл силы взять книгу и открыл "Реквием" Ахматовой. Строчка "Это было, когда улыбался только мёртвый…" вызвала у него "зловещий смех".

В завершение поста Отар призвал подписчиков слушать врачей и "не сдаваться".

Отар Кушанашвили узнал о раке кишечника в начале лета 2024 года, когда его экстренно госпитализировали. Он поблагодарил врачей за своевременную помощь.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.





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