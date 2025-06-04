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Наряд Кати IOWA на концерте в День защиты детей вызвал скандал

1:05
Шоу-бизнес

Певица Катя IOWA нарвалась на критику из-за выступления в провокационном наряде в День защиты детей.

Певица Катя IOWA
Фото: ВК-аккаунт Кати IOWA by неизвестен is licensed under public doman
Певица Катя IOWA

Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, угодила в скандал. Публику возмутил наряд артистки, в котором она выступила в Великом Новгороде.

Особенное возмущение общественности вызвало именно то, что концерт проходил в День защиты детей.

Наряд звезды показался неуместным и вызвал неприятные ассоциации у публики. Некоторым показалось, что артистка вышла на сцену в костюме мужского полового органа. Другие интернет-пользователи призвали сетевых моралистов поумерить свою фантазию и не видеть в обычном декоре фаллические символы. 

Поклонники Кати IOWA отмечают, что певица любит наряжаться необычно не только во время выступлений, но и в повседневной жизни.

Год назад на скандал нарвалась Ольга Бузова, которая выступила в День защиты детей в костюме, который напомнил публике наряд в стиле БДСМ.

Уточнения

Екатерина Леонидовна Иванчикова (белор. Кацярына Леанідаўна Іванчыкава; род. 18 августа 1987, Чаусы) — белорусская певица, вокалистка и автор песен поп-рок-группы IOWA.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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Наряд Кати IOWA на концерте в День защиты детей вызвал скандал
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