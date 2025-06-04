Наряд Кати IOWA на концерте в День защиты детей вызвал скандал

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя IOWA нарвалась на критику из-за выступления в провокационном наряде в День защиты детей.

Фото: ВК-аккаунт Кати IOWA by неизвестен is licensed under public doman Певица Катя IOWA

Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, угодила в скандал. Публику возмутил наряд артистки, в котором она выступила в Великом Новгороде.

Особенное возмущение общественности вызвало именно то, что концерт проходил в День защиты детей.

Наряд звезды показался неуместным и вызвал неприятные ассоциации у публики. Некоторым показалось, что артистка вышла на сцену в костюме мужского полового органа. Другие интернет-пользователи призвали сетевых моралистов поумерить свою фантазию и не видеть в обычном декоре фаллические символы.

Поклонники Кати IOWA отмечают, что певица любит наряжаться необычно не только во время выступлений, но и в повседневной жизни.

Год назад на скандал нарвалась Ольга Бузова, которая выступила в День защиты детей в костюме, который напомнил публике наряд в стиле БДСМ.

Уточнения

Екатерина Леонидовна Иванчикова (белор. Кацярына Леанідаўна Іванчыкава; род. 18 августа 1987, Чаусы) — белорусская певица, вокалистка и автор песен поп-рок-группы IOWA.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.