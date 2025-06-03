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Бородин возмущён: почему Лолита Милявская и Ревва рулят, а патриоты в стоп-листе?

0:56
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выразил возмущение по поводу выступления Лолиты Милявской в Москве.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

В Telegram-канале общественник напомнил о резких высказываниях Милявской в адрес россиян в архивном интервью и назвал её "любительницей сатанинских вечеринок".

"Лолита вчера пела на ВТБ Арене, Ревва получил гражданство — они снова "рулят", а лояльные артисты в "стоп-листе"", — заявил Бородин.

Он опубликовал видео, где певица на украинском намекает, что россиян "нужно использовать". Глава ФПБК потребовал справедливости: "У нас вакханалия? Что происходит?".

Певица Лолита оказалась в центре скандала после участия в "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Её концерты стали массово отменять по всей стране, а также перестали приглашать на ТВ.

Уточнения

Лоли́та Ма́рковна Миля́вская (укр. Лоліта Марківна Мілявська; урождённая Горе́лик; род. 14 ноября 1963, Мукачево, Закарпатская область) — советская и российская эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер. Л

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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