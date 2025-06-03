Соблазнила Мишу: источники раскрыли детали отношений Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова

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Актриса Дарья Белоусова активно добивалась отношений с актёром Михаилом Ефремовым задолго до смертельного ДТП.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Источники утверждают: "Он не обращал внимания, но она писала стихи, пела серенады". Соседи подтверждают их совместное проживание в арендованной квартире в 2019–2020 гг., отмечая частые случаи алкогольного опьянения пары.

Как пишут "Страсти", после аварии Ефремов ночевал у Белоусовой, откуда его задержали. Актриса (младше Ефремова на 20 лет) навещала его в колонии, включая трёхдневное свидание перед УДО в спецблоке.

Интересно, что её активность в соцсетях возобновилась после освобождения артиста. Ранее Белоусова была замужем за Шамилем Хаматовым (2010-2018).

Уточнения

Михаи́л Оле́гович Ефре́мов (род. 10 ноября 1963, Москва, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий.



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