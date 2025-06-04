Готов отсидеть за тебя: Водонаева о призыве Собчак запретить мужчинам жениться до 30 лет

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева отреагировала на заявление Ксении Собчак не разрешать мужчинам вступать в брак до 30-летнего возраста.
Алёна Водонаева иронично высказалась о предложении Ксении Собчак, которая в беседе с певцом Ваней Дмитриенко предложила запретить мужчинам жениться до достижения ими 30-летия. Она аргументировала это тем, что до 30 лет мужчины действуют под влиянием гормонов.
Водонаева пошутила над инициативой Собчак.
"Зато готов отсидеть за тебя в тюрьме. Какая же тут женитьба", — выразила своё мнение Алёна.
Ранее Мария Погребняк не согласилась с призывами Собчак запретить брак до 30 лет. Она привела в пример своего 18-летнего сына, который, по её мнению, уже сформировался как личность.
Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.
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