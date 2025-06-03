Двойной скандал: Mia Boyka призвали к отмене за жест про китайцев после инцидента с ребёнком в Надыме

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певицу Mia Boyka (Мария Бойко) призвали к "отмене" после вирусного фрагмента телешоу-2024, где она обсуждала популярность в Азии.

Фото: youtube.com by канал MIA BOYKA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ MIA BOYKA

На слове "китайцы" артистка сделала оскорбительный жест, изобразив азиатский разрез глаз. Ролик в TikTok спровоцировал шквал критики.

Это второй скандал за прошедший год: в августе 2024 года Mia Boyka обвинили в унижении восьмилетней девочки на Дне города в Надыме. Певица публично высмеяла ребёнка в кошачьей маске, вызвав общественное возмущение.

Пользователи соцсетей требуют прекратить сотрудничество с артисткой.

Недавно артистка призналась, что из-за общественного скандала осталась без концертов и предложений от рекламодателей.

Уточнения

Мари́я Никола́евна Бо́йко (род. 15 февраля 1997, Захонье-2, Ленинградская область), более известна как Mia Boyka (рус. Миа Бойка), — российская певица, телеведущая, киноактриса.



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