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Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая

1:04
Шоу-бизнес

Стало известно о смерти 24-летней звезды "Дома-2" Кристины Белой.

Звезда "Дома-2" Кристина Белая
Фото: ВК-аккаунт Кристины Бедой by неизвестен is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Кристина Белая

Внезапно ушла из жизни звезда "Дома-2" Кристина Белая. Предварительная причина кончины знаменитости — несчастный случай. Девушка якобы ударилась головой, потеряв равновесие в ванной. Смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг.

В Следственном комитете не увидели следов насильственного преступления в деле.

Интернет-пользователи выдвигают свои версии случившегося. Они считают, что смерть молодой девушки выглядит подозрительно. Есть версия, что в происшествии замешан бойфренд звезды телестройки.

Соседи Белой тоже строят свои версии случившегося.

"Если бы это был несчастный случай, об этом бы так и написали, а тут начинается, мол, ничего не спрашивайте, ничего не придумывайте и так далее. Значит, точно не несчастный случай", — цитирует слова соседей Кристины "Блокнот Старс".

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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