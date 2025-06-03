Подозрительная смерть: внезапно умерла звезда Дома-2 Кристина Белая

Стало известно о смерти 24-летней звезды "Дома-2" Кристины Белой.
Внезапно ушла из жизни звезда "Дома-2" Кристина Белая. Предварительная причина кончины знаменитости — несчастный случай. Девушка якобы ударилась головой, потеряв равновесие в ванной. Смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг.
В Следственном комитете не увидели следов насильственного преступления в деле.
Интернет-пользователи выдвигают свои версии случившегося. Они считают, что смерть молодой девушки выглядит подозрительно. Есть версия, что в происшествии замешан бойфренд звезды телестройки.
Соседи Белой тоже строят свои версии случившегося.
"Если бы это был несчастный случай, об этом бы так и написали, а тут начинается, мол, ничего не спрашивайте, ничего не придумывайте и так далее. Значит, точно не несчастный случай", — цитирует слова соседей Кристины "Блокнот Старс".
«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.
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