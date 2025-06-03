Аглая Тарасова и Антон Филипенко вместе появились на публике после слухов о романе

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Аглая Тарасова и Антон Филипенко вновь появились вместе на публике, посетив фестиваль "Это лето".

Фото: instagram by личный аккаунт Аглаи Тарасовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аглая Тарасова

Актёры провели время в компании Юрия Колокольникова, с которым Тарасову связывают особые отношения: Колокольников ранее состоял в союзе с матерью Аглаи, Ксенией Раппопорт, и является отцом её младшей сестры Софии.

Несмотря на расставание в 2014 году, Юрий сохранил близкие отношения с семьей.

Напомним, слухи о романе Тарасовой и Филипенко (звезды "Говорит Земля!", "Танки") циркулируют с конца мая — пара регулярно появляется вместе на мероприятиях, включая недавнюю премию кастинг-директоров, где их заметили в оживлённом общении.

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса.



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