Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки
Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине
Двойной скандал: Mia Boyka призвали к отмене за жест про китайцев после инцидента с ребёнком в Надыме
ROLF запускает зелёное моторное масло — и это не просто эффектный ход
Чтобы не занимали, а откладывали деньги: эксперт объяснил, почему ЦБ не поддерживает кредиты
Куда пропала интернет-звезда? Оксана Самойлова раскрыла секрет судьбы козы Мими
Наше тело светится в ритме суток — и тускнеет с последним выдохом
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом

Аглая Тарасова и Антон Филипенко вместе появились на публике после слухов о романе

0:46
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Аглая Тарасова и Антон Филипенко вновь появились вместе на публике, посетив фестиваль "Это лето".

Аглая Тарасова
Фото: instagram by личный аккаунт Аглаи Тарасовой в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аглая Тарасова

Актёры провели время в компании Юрия Колокольникова, с которым Тарасову связывают особые отношения: Колокольников ранее состоял в союзе с матерью Аглаи, Ксенией Раппопорт, и является отцом её младшей сестры Софии.

Несмотря на расставание в 2014 году, Юрий сохранил близкие отношения с семьей.

Напомним, слухи о романе Тарасовой и Филипенко (звезды "Говорит Земля!", "Танки") циркулируют с конца мая — пара регулярно появляется вместе на мероприятиях, включая недавнюю премию кастинг-директоров, где их заметили в оживлённом общении.

Уточнения

Да́рья-Агла́я Ви́кторовна Тара́сова (род. 18 апреля 1994, Санкт-Петербург) — российская киноактриса. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной
Шоу-бизнес
Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной Аудио 
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают
Садоводство, цветоводство
Лук вырос с кулак — и всё благодаря одной ложке того, что обычно выкидывают Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были
Новый фильтр для масок задерживает почти всех бактерий — как это работает
Блины в апельсиновом сиропе: сладкое наслаждение с цитрусовым акцентом
Глава АвтоВАЗа видит основания для индексации цен
Теперь нельзя просто уступить: как по новым правилам нужно реагировать на спецсигналы
Тайный режим стиралки: запускается за 3 секунды, экономит тысячи рублей
Иллюзия "шарик идёт вверх": как работает трюк, который кажется невозможным
Завели дикого леопарда вместо котика: какие породы сносят крышу и мебель
Грибы, которые можно подать и на праздник, и на ужин
Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.