Собчак рассказала об особом пункте в контракте Сары Джессики Паркер

Ксения Собчак оценила мудрость актрисы Сары Джессики Паркер, которая прописала в своём договоре о съёмках необычный пункт.
Ксения Собчак рассказала, что звезда сериала "Сэкс в большом городе" прописала в своём контракте на участие в популярном многосерийном фильме особый пункт.
"К слову, у Сары Джессики Паркер в контракте прописано, что все образы Кэрри принадлежат ей", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак похвалила дальновидность знаменитости.
"Возможно, лучшее пенсионное вложение", — отметила Ксения.
Ранее Ксения Собчак оценила кольцо распрощавшегося с холостой жизнью актёра Алексея Воробьёва.
Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе» (1998—2004), за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус».
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