Собчак рассказала об особом пункте в контракте Сары Джессики Паркер

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак оценила мудрость актрисы Сары Джессики Паркер, которая прописала в своём договоре о съёмках необычный пункт.

Фото: ВК-аккаунт Сары Джессики Паркер by неизвестен is licensed under public doman Актриса Сара Джессика Паркер

Ксения Собчак рассказала, что звезда сериала "Сэкс в большом городе" прописала в своём контракте на участие в популярном многосерийном фильме особый пункт.

"К слову, у Сары Джессики Паркер в контракте прописано, что все образы Кэрри принадлежат ей", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак похвалила дальновидность знаменитости.

"Возможно, лучшее пенсионное вложение", — отметила Ксения.

Ранее Ксения Собчак оценила кольцо распрощавшегося с холостой жизнью актёра Алексея Воробьёва.

Уточнения

Са́ра Дже́ссика Па́ркер (англ. Sarah Jessica Parker, род. 25 марта 1965, Нельсонвилл, Огайо, США) — американская актриса и продюсер. Известна ролью Кэрри Брэдшоу из телесериала «Секс в большом городе» (1998—2004), за роль в котором она четырежды удостаивалась премии «Золотой глобус».



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