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Как я ору: Водонаева отреагировала на очередное разоблачение

0:48
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева не прошла мимо доказательств о её многочисленных пластических операциях.

Модель Алёна Водонаева
Фото: ВК-аккаунт Алёны Водонаевой by неизвестен is licensed under public doman
Модель Алёна Водонаева

Алёна Водонаева разместила в социальных сетях фотографии, на которых наглядно показывается, к каким операциям на лице она прибегала.

Некие специалисты заявили, что звезда телестройки колола себе ботокс и делала лифтинг.

Водонаева высмеяла данные утверждения.

"Как я ору с таких "экспертных" роликов в интернете. Булхорн. Контурная пластика средней трети. Лазерная шлифовка ануса", — написала знаменитость в своём Telegram-канале.

Ранее Алёна Водонаева обратилась к 14-летнему сыну Богдану с наставлением через свой Telegram-канал.

Уточнения

Алёна Ю́рьевна Водона́ева (имя при рождении — Елена; c 2023 — Алёна; род. 2 июля 1982, Тюмень) — бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», экс-телеведущая, журналистка, писательница, фотомодель, блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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