Меня любили только послушной: Айза-Лилуна Ай обвинила близких в равнодушии из больницы

Блогерша Айза-Лилуна Ай обратилась к подписчикам из больницы, где остаётся из-за сильных физических болей.
Певица призналась, что плакала не от симптомов, а от эмоционального истощения: "Устала быть сильной". Она резко раскритиковала близких.
"Меня любили, только если я не высовывалась, была послушной и нравилась всем. Никогда — просто за то, что я есть", - пожаловалась она.
Артистка сообщила о полном выгорании до "равнодушия к окружению", но подчеркнула, что даст своим детям "максимум тепла", избегая повторения токсичного сценария.
Айза воспитывает двоих сыновей: Сэм родился в браке с рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов), а Элвис появился на свет в отношениях с бизнесменом Дмитрием Анохиным.
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница, бывшая жена рэпера Гуфа.
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