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Шаляпин озвучил цену возвращения в Пусть говорят: я перерос это

0:52
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин в YouTube-шоу "ШОРТС ШОУ" шокировал заявлением о готовности вернуться в программу "Пусть говорят" за 50 миллионов рублей.

Прохор Шаляпин
Фото: youtube.com by канал Мариам Тилляева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прохор Шаляпин

Артист подчеркнул, что прежние гонорары были несоизмеримо ниже его текущих доходов, а участие в ток-шоу вызывало "ужасные ощущения".

"Единственное, у меня было правило: "Прохор, сам себя держи в руках. Не кричи. Веди себя достойно. Пусть они позорят сами себя", — рассказал он.

Шаляпин также намекнул на трагический случай с участницей, которая "громко орала". По его словам, он предупреждал о рисках для здоровья и намекал, что "орать надо меньше".

Певец также признался, что не собирается публично комментировать вопросы о недвижимости и банковских счетах, подчеркнув приватность темы.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

«Пусть говоря́т» (ранее — «Большая стирка» и «Пять вечеров») — российское ток-шоу на «Первом канале». 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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