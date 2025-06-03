Муцениеце и Дранга вышли в свет после новости о скорой свадьбе

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Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга вместе посетили светское мероприятие.

Фото: ВК-аккаунт Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце и музыкант Пётр Дранга

Агата Муцениеце опубликовала в социальных сетях фото с будущим мужем Петром Дрангой, который сделал звезде предложение руки и сердца.

Влюблённые появились под руку на открытии театрального фестиваля "Театральный бульвар". На мероприятии выступал Пётр Дранга.

Поклонники актрисы обратили внимание на то, что Агата нарядилась в пиджак оверсайз, что подогрело слухи о беременности знаменитости.

41-летний музыкант сделал официальное предложение возлюбленной весной 2025 года. Свадьба состоится без пафоса, на неё придут только самые близкие люди.

Ранее Пётр Дранга показал, как весело проводит время с 9-летней дочерью Агаты Муцениеце Мией.

Уточнения

Пётр Ю́рьевич Дра́нга — российский музыкант, аккордеонист-виртуоз, дирижер, композитор, режиссер, певец и актёр, продюсер. Заслуженный артист Российской Федерации (2023).



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