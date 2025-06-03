Волочкова считает, что брак без штампа в паспорте — это страховка от альфонсов

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не стала официально регистрировать свой брак с Игорем Вдовиным.

Фото: ВК-аккаунт Анастасии Волочковой is licensed under public doman Балерина Анастасия Волочкова

Волочкова спокойно отнеслась к тому факту, что её дочь Ариадна не поставила штамп в паспорте со своим избранником, несмотря на то, что свадьбу наследницы отметили с размахом.

Экс-прима Большого театра вспомнила свой негативный опыт отношений с экс-супругом, которого назвала альфонсом.

Она призналась, что свадьбу затеяла, так как ей хотелось устроить себе королевский праздник.

Волочкова считает, что предчувствие её не подвело, так как в итоге расставание происходило со скандалом. Анастасия считает себя обманутой в процессе раздела недвижимости, денег и других ценностей.

Ранее мачеха Ариадны Волочковой объяснила, что дочь балерины так и не вышла замуж официально.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря.



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