Выстрадали кубок: Юрий Лоза высказался о победе ЦСКА

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Певец Юрий Лоза заявил, что по итогу футбольного сезона этого года определились неудачники.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Спортивный болельщик Юрий Лоза подвёл итоги футбольного противостояния России и мира.

"ПСЖ более, чем уверенно забрал Лигу чемпионов, а ЦСКА выстрадал кубок России", — написала артист в социальных сетях.

Автора и исполнителя хита "Плот" обрадовала то, что в стране сменился чемпион.

"Определились неудачники, а сборная наметила себе очередных слабых соперников для товарищеских матчей", — выразил своё мнение Юрий Эдуардович.

Певец отметил, что, несмотря на то, что Россию не пустили на международные соревнования, истинные болельщики продолжают следить за футбольными баталиями.

Ранее Юрий Лоза высказался о проигрыше "Зенита".

Уточнения

ПФК ЦСКА (полное название — АО «Профессиональный футбольный клуб ЦСКА») — российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом — часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола.



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