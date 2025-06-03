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Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта отказалась от своего имени

1:20
Шоу-бизнес

Дочь звёзд Голливуда Анджелины Джоли и Брэда Питта выбрала себе необычное имя.

Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли
Фото: ВК-аккаунт Шайло Джоли by неизвестен is licensed under public doman
Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли

Информация о том, что 19-летнюю Шайло стали именовать иначе, появилась благодаря участию девушки в гламурной вечеринке, где она была представлена в новой роли, говорится в материале издания PageSix.

Несколько дней назад в Голливуде состоялась демонстрация коллекции известного дома моды Isabel Marant, где в итоговом отчёте фигурирует фамилия девочки, записанная уже как постановщик танца. Западная пресса заметила любопытный нюанс: в документе девушка обозначена псевдонимом Ши Джоли.

Некоторые представители масс-медиа выразили предположение, что новое имя окажется постоянным творческим псевдонимом артистки.

Девушка ранее публично заявила о своём намерении отказаться от наследственной родовой фамилии своего папы, выбрав фамилию мамы. Сейчас юридически закреплено имя Шайло Нувель Джоли.

Сообщалось, что отец актрисы получил известие о смене имени и воспринял это событие болезненно.

Ещё два усыновленных ребёнка супружеской четы, Захара и Мэддокс, открыто заявили, что не хотят носить фамилию Питт.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, модель и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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