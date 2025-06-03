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Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах

0:49
Шоу-бизнес

Стилист Александр Рогов пренебрежительно высказался о покупке одежды на Ozon и Wildberries.

Стилист Александр Рогов
Фото: ВК-аккаунт Александра Рогова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилист Александр Рогов

Александр Рогов не одобряет стремление людей одеваться на маркетплейсах. Он считает, что люди, заказывающие себе одежду на торговых площадках онлайн, не думают о моде.

"Я ничего не покупаю там", — объяснил Рогов в беседе с Юлией Меньшовой.

Интернет-пользователи восприняли заявления ведущего "Модного приговора" как снобизм. Публика припомнила стилисту, что он делал коллаборации с массмаркетами.

Люди отметили, что многие достойные бренды работают с торговыми площадками Ozon и Wildberries. Вспомнили хейтеры и о том, что лицо Рогова красуется на рекламе стирального порошка.

Уточнения

«Мо́дный пригово́р» (с 31 августа по 4 сентября 2020 года в печатных программах телепередач — «Большой модный приговор») — телепередача о моде и стиле, которая выходит в эфир на «Первом канале» с 30 июля 2007 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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