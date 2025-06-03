Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Они ценят себя — деньги второстепенны: эксперт о приоритетах молодых специалистов
Этот 10-минутный комплекс эффективнее бега на 70% — утверждают в NASA
Цыплёнок в грибном соусе: уют на сковородке
Стиральная машина пахнет как болотце? Маленький стаканчик этой жидкости — и она задышит по-новому
Гардероб, который подводит: какие вещи превращают стильную женщину в карикатуру
Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации
Соблазнила Мишу: источники раскрыли детали отношений Дарьи Белоусовой и Михаила Ефремова
Египетские «Мальдивы» раскрывают тайну: чего ждать туристам этим летом
Замиокулькас замолчал? Полей его этим — и он заговорит листьями

Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве

1:18
Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки навлекла на себя гнев подписчиц, высказавшись о лёгкости, с которой женщины могут совмещать работу и рождение детей.

Телеведущая Тина Канделаки
Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Тина Канделаки

Тина Канделаки выразила уверенность в том, что женщинам нетяжело и несложно рожать детей. Она отметила, что всё зависит от индивидуальных физических качеств каждой женщины. По её словам, некоторым дамам удаётся рожать, не отходя от станка.

Канделаки привела пример из своей жизни. Она отметила, что выходила на работу вскоре же после появления на свет детей. Таким образом она пыталась не повредить своей карьере и не упустить драгоценное время.

Только благодаря этому, по словам звезды ТВ, она смогла заработать средства на нянь и на то, чтобы обеспечивать свою семью.

Женской аудитории Канделаки не понравились заявления звезды ТВ. Они отмечали, что рождение детей было для них делом непростым и тяжёлым.

Ранее телеведущая Тина Канделаки поздравила с днём рождения своего сына Леонтия, которому исполнилось 24 года. У Тины Канделаки трое наследников от Андрея Кондрахина — дочь Мелания и сыновья Леонтий и Георгий.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Наука и техника
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Экономика и бизнес
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая Аудио 
Популярное
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера

На дне турецкого озера нашли крепость, способную изменить представления о древних цивилизациях. Кто построил её и почему она до сих пор стоит?

Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Ошибка, которую совершают почти все: как решить задачу 10 × 10 ÷ 10 + 10 × 10 - 10
Италия закрывает двери: жесткие ограничения на поездки для туристов
Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были Сергей Лебедев Молчание ягнят: США выясняют, был ли американский след в ударах Киева по России Дмитрий Плотников Америка кусает первой: Трамп как хищник мировой политики Юрий Бочаров
Скрывался целый век: у Земли нашли второй спутник, но он не такой, как Луна
Шестилапое чудо вышло из леса: деревня замерла, а учёные — оживились
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Проверили на износ: какое масло оставило мотор в порядке — простое или элитное
Последние материалы
Накопительную пенсию выплатить наследникам: в Госдуме предлагают расширение возможностей
Коллайдер раскрыл секрет, который может разрушить привычную физику
Не хотите возиться с духовкой? Этот кофейный торт — ваш лучший выбор
Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве
Ежедневно, раз в неделю или реже: как часто нужно взвешиваться для контроля веса при похудении
Потрясающие результаты без тяжёлых весов: японское упражнение для осанки и укрепления корпуса
Пышный, тонкий, кружевной — всё про один блин, если тесто замесить по-умному
Соль в мыло — и магия началась: посуда засияет, а губка не сгниёт
ТОП-5 самых страшных грузовиков всех времён: машины, от которых бегут даже смельчаки
Лето только началось, а крыжовник уже работает как на фабрике — в чём секрет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.