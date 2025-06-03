Женщинам нетяжело: Тина Канделаки высказалась о материнстве

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Тина Канделаки навлекла на себя гнев подписчиц, высказавшись о лёгкости, с которой женщины могут совмещать работу и рождение детей.

Фото: ВК-аккаунт Тины Канделаки by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Тина Канделаки

Тина Канделаки выразила уверенность в том, что женщинам нетяжело и несложно рожать детей. Она отметила, что всё зависит от индивидуальных физических качеств каждой женщины. По её словам, некоторым дамам удаётся рожать, не отходя от станка.

Канделаки привела пример из своей жизни. Она отметила, что выходила на работу вскоре же после появления на свет детей. Таким образом она пыталась не повредить своей карьере и не упустить драгоценное время.

Только благодаря этому, по словам звезды ТВ, она смогла заработать средства на нянь и на то, чтобы обеспечивать свою семью.

Женской аудитории Канделаки не понравились заявления звезды ТВ. Они отмечали, что рождение детей было для них делом непростым и тяжёлым.

Ранее телеведущая Тина Канделаки поздравила с днём рождения своего сына Леонтия, которому исполнилось 24 года. У Тины Канделаки трое наследников от Андрея Кондрахина — дочь Мелания и сыновья Леонтий и Георгий.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.



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