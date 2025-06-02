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Ольга Солнце рассказала интересные подробности о прошлом Бузовой и Бородиной

1:21
Шоу-бизнес

Экс-участница шоу "Дом-2" Ольга Николаева, известная под псевдонимом Солнце, впервые поведала, почему прервала свою карьеру диджея.

Звезда "Дома-2" Ольга Солнце
Фото: ВК-аккаунт Ольги Солнце is licensed under public doman
Звезда "Дома-2" Ольга Солнце

В шоу "Переговорка" Георгия Иващенко на "Радио 1", бизнесвумен рассказала, что изначально являлась просто профессиональным диджеем, который работал по клубам.

Ранее Ольга Бузова отметила 21 год на телевидении.

Потом наступила эра "селебрити-диджей", когда стали давать представления Ольга Бузова и Ксения Бородина.

Ольга пожаловалась на то, что эта ситуация негативно отразилась на её карьере.

"Все те, кто меня уже знал, понимали, что я сама свожу треки, что я играющий диджей, у меня нет флешки, которую кто-то записал", — поделилась воспоминаниями Ольга Солнце на Радио 1.

Георгий Иващенко поведал, что однажды у Ксении Бородиной возникли проблемы, так как принесённая с собой флешка с треками не прогрузилась.

Солнце отметила, что организаторы платили Бородиной и Бузовой за то, что они являются известными персонами, закрывая глаза на то, что они работали под чужую музыку. 

"В этом нет ничего плохого, так как люди приходят именно увидеть медийного человека", — выразила своё мнение Ольга.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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