Алёна Жигалова и Дана Борисова прекратили общение после конфликта в эфире

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алёна Блин и Дана Борисова после инцидента в шоу "Сокровища императора", скорее всего, будут скрытыми противниками. Такое мнение высказала психолог Марианна Абравитова.

Фото: ВК-аккаунт шоу "Сокровища императора" by неизвестен is licensed under public doman Журналистка Алёна Жигалова и телеведущая Дана Борисова

В прошлом выпуске реалити-шоу "Сокровища императора", который вышел на телеэкранах 1 июня, из проекта вылетела пара Алены Блин и Даны Борисовой.

Ранее Алёна Жигалова раскритиковала рэпера Натана.

Журналистка Жигалова (настоящая фамилия Алёны) обвинила в проигрыше свою союзницу Дану, которая отказалась выполнять задание. В конце выпуска Алёна открыто заявила, что это не она проиграла Натану, а её подвела Дана Борисова.

"Это по её вине мы вылетели", — бросила Жигалова в эфире.

Эксперт считает, что отношения между женщинами теперь подорваны.

Абравитова в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня" отметила, что дружба в сфере шоу-бизнеса — редкое явление. Специалист уверена, что если даже конфликт был часть пиара для зрелищности шоу, наладить хорошие отношения звёздам будет крайне сложно.

"Оставляют осадок, даже если между ними настоящая любовь, не то, что дружба", — выразила своё мнение психолог.

Уточнения

Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.



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