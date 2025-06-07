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Степан Меньшиков показал всех своих многочисленных детей

0:52
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" и многодетный отец Степан Меньшиков рассказал о любви к наследникам.

Шоумен Степан Меньшиков
Фото: Инстаграм Степана Меньшикова by неизвестен is licensed under public doman
Шоумен Степан Меньшиков

43-летний Степан Меньшиков опубликовал в социальных сетях серию снимков, на котором запечатлены его многочисленные дети.

"Мои дети: первенец Иван, Варварушка и самая младшенькая Станислава! Люблю всех своих детей одинаково сильно", — написал под кадрами звезда телестройки.

У Степана Меньщикова трое детей от разных женщин. От первой супруги, Евгении Шамаевой, у шоумена есть 12-летний Иван и 9-летняя Варвара. В 2020 году новая жена, Ангелина Монах, родила шоумену дочь Станиславу.

Ранее 44-летняя Юлия Барановская заявила о готовности родить четвёртого ребёнка.

Уточнения

«Дом-2» — российское реалити-шоу, выходящее на телеканале «Ю» с 19 апреля 2021 года. Ранее выходило на телеканале «ТНТ»: вечерние (основные) и ночные («Дом-2. После заката») выпуски — с 11 мая 2004 по 30 декабря 2020 года.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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