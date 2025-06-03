Звезда боевиков Стивен Сигал привлёк внимание публики своим появлением на Параде Победы в Москве.
73-летний актер появился на Красной площади в богато украшенном традиционном японском кимоно. Актёр заметно прибавил в весе. Стивен решил напомнить о себе поддержкой России и лично российского лидера Владимира Путина, которого называет братом.
Пользователи интернета утверждают, что вес актера достиг отметки примерно в 200 килограмм. Рост же самого Сигала составляет внушительные 193 сантиметра.
Некоторые комментаторы шутливо отмечают, что некогда известный боевик стал похож на персонаж из другой эпохи. Поклонники признают, что раньше фильмы с участием Сигала были гораздо лучше.
Известная британская газета Daily Mail выпустила статью, посвященную новому документальному фильму Сигала, где актёр обвиняет Украину в ряде тяжёлых преступлений.
Среди негативных комментариев особо выделяется сообщение о якобы неспособности актёра пользоваться услугами такси из-за своего веса.
Таким образом, появление знаменитого актера снова вызвало широкий резонанс среди российских и зарубежных зрителей, вызывая как улыбку, так и недоумение относительно изменения внешности звезды боевиков.
Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан).
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