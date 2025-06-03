Около 200 килограммов: Стивен Сигал сильно прибавил в весе

1:27 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда боевиков Стивен Сигал привлёк внимание публики своим появлением на Параде Победы в Москве.

Фото: ВК-аккаунт Стивена Сигала by неизвестен is licensed under public doman Актёр Стивен Сигал

73-летний актер появился на Красной площади в богато украшенном традиционном японском кимоно. Актёр заметно прибавил в весе. Стивен решил напомнить о себе поддержкой России и лично российского лидера Владимира Путина, которого называет братом.

Пользователи интернета утверждают, что вес актера достиг отметки примерно в 200 килограмм. Рост же самого Сигала составляет внушительные 193 сантиметра.

Некоторые комментаторы шутливо отмечают, что некогда известный боевик стал похож на персонаж из другой эпохи. Поклонники признают, что раньше фильмы с участием Сигала были гораздо лучше.

Известная британская газета Daily Mail выпустила статью, посвященную новому документальному фильму Сигала, где актёр обвиняет Украину в ряде тяжёлых преступлений.

Среди негативных комментариев особо выделяется сообщение о якобы неспособности актёра пользоваться услугами такси из-за своего веса.

Таким образом, появление знаменитого актера снова вызвало широкий резонанс среди российских и зарубежных зрителей, вызывая как улыбку, так и недоумение относительно изменения внешности звезды боевиков.

Уточнения

Сти́вен Фре́дерик Сига́л (англ. Steven Frederic Seagal; род. 10 апреля 1952, Лансинг, Мичиган, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, музыкант и мастер айкидо (7-й дан).



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