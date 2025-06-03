Юлия Волкова и Лена Катина намекнули на воссоединение группы Тату

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-участницы группы "Тату" заинтриговали поклонников совместным снимком.

Фото: ВК-аккаунт Юлии Волковой by неизвестен is licensed under public doman Певицы Юлия Волкова и Лена Катина

Юли Волкова разместила в социальных сетях фото, на котором она запечатлена со своей бывшей коллегой Леной Катиной.

Наряженные в кожаные сценические костюмы певицы сфотографированы со спины.

"Путь длиною в жизнь… И снова мы идём одной дорогой, уверенно и только вперёд", — подписали совместное фото с концерта звёзды.

Официально группа "Тату", которая получила мировую известность, распалась в 2011 году.

У экс-солисток легендарного коллектива отношения складывались непросто, однако спустя годы они смогли забыть прежние противоречия ради совместного творчества.

Уточнения

«Тату́» (стилизованно t.A.T.u.) — российский музыкальный коллектив, состоявший из Юлии Волковой и Елены Катиной. Группа создана в 1999 году продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским.



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