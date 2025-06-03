Виктория Боня поддержала Агату Муцениеце на фоне семейной драмы

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня поговорила с Агатой Муцениеце, которая переживает из-за разлуки с сыном, который ушёл жить к Павлу Прилучному.

Фото: Инстаграм Агаты Муцениеце by неизвестен is licensed under public doman Актриса Агата Муцениеце

Виктория Боня решила поддержать Агату Муцениеце телефонным звонком. Набравшая номер Агаты Виктория объяснила актрисе, что не в силах видеть боль в её глазах на фоне семейной драмы.

"Наши дети всегда будут нашими детьми, мы всегда останемся их мамами. Главное, чтобы не было этой боли, которая замуровывает нас в ямы", — сказала Виктория в поддержку актрисы.

Боня отметила, что всегда готова поддержать Агату беседой и посоветовала ей записать её номер телефона.

"Мы с тобой хоть и не знакомы, если что — имей в виду. Ты красавица, обнимаю", — обратилась к звезде с добрыми словами знаменитость.

Ранее сообщалось, что жених Муцениеце музыкант Пётр Дранга весело провёл время с дочерью своей избранницы.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.