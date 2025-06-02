Дибров высказался о Вале Карнавал в качестве телеведущей известной ТВ-программы

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал назначение на роль ведущей программы о песнях разных лет Валю Карнавал.
На экраны возвращается музыкальная телепередача "Достояние Республики". Вести шоу будут Валдис Пельш и Валя Карнавал.
Телеведущий Дмитрий Дибров уверен, что у Вали Карнавал есть хороший потенциал. Он ранее работал с популярной у молодёжной аудитории блогером.
Дибров объяснил, что если в шоу говорят о песнях разных поколений, то е вести программу должны люди из разных поколений.
Ранее Дибров объяснил, что думает об Ольге Бузовой.
"Лично я считаю правильным через искусство объединять людей. И, как мне кажется, у Вали может получиться все. Мы с ней вели подкасты, она девушка сообразительная, своенравная, но очень способная", — цитирует слова Диброва "Общественная Служба Новостей".
Маститый телеведущий напомнил, что ранее эту программу вёл Юрий Николаев. Он предположил, что создатели программы решили привлечь в неё представителей молодого поколения.
Он пожелал Карнавал удачи. Широкая известность к Вале Карнавал пришла, когда она поспорила с Ларисой Долиной в программе Максима Галкина*.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
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