Дибров высказался о Вале Карнавал в качестве телеведущей известной ТВ-программы

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал назначение на роль ведущей программы о песнях разных лет Валю Карнавал.

Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman Певица Валя Карнавал

На экраны возвращается музыкальная телепередача "Достояние Республики". Вести шоу будут Валдис Пельш и Валя Карнавал.

Телеведущий Дмитрий Дибров уверен, что у Вали Карнавал есть хороший потенциал. Он ранее работал с популярной у молодёжной аудитории блогером.

Дибров объяснил, что если в шоу говорят о песнях разных поколений, то е вести программу должны люди из разных поколений.

Ранее Дибров объяснил, что думает об Ольге Бузовой.

"Лично я считаю правильным через искусство объединять людей. И, как мне кажется, у Вали может получиться все. Мы с ней вели подкасты, она девушка сообразительная, своенравная, но очень способная", — цитирует слова Диброва "Общественная Служба Новостей".

Маститый телеведущий напомнил, что ранее эту программу вёл Юрий Николаев. Он предположил, что создатели программы решили привлечь в неё представителей молодого поколения.

Он пожелал Карнавал удачи. Широкая известность к Вале Карнавал пришла, когда она поспорила с Ларисой Долиной в программе Максима Галкина*.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.



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