Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Владелец Tesla Cybertruck счастлив, что ремонт обошёлся без замены деталей
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён
Кошка касается вас лапкой? Вот что она на самом деле хочет
Как зарабатывать деньги, пока колесишь по миру — секреты бывалых путешественников
Летнее солнце и садовая мебель: как предотвратить повреждения и сохранить её как новую
Работа из дома: эти пять профессий могут обеспечить доход выше 80 тыс. долларов в год
Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии
Вкус портится, корни мелкие: с кем у моркови конфликт на грядке

Дибров высказался о Вале Карнавал в качестве телеведущей известной ТВ-программы

1:23
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров прокомментировал назначение на роль ведущей программы о песнях разных лет Валю Карнавал.

Певица Валя Карнавал
Фото: Вк-аккаунт Вали Карнавал is licensed under public doman
Певица Валя Карнавал

На экраны возвращается музыкальная телепередача "Достояние Республики". Вести шоу будут Валдис Пельш и Валя Карнавал.

Телеведущий Дмитрий Дибров уверен, что у Вали Карнавал есть хороший потенциал. Он ранее работал с популярной у молодёжной аудитории блогером.

Дибров объяснил, что если в шоу говорят о песнях разных поколений, то е вести программу должны люди из разных поколений.

Ранее Дибров объяснил, что думает об Ольге Бузовой.

"Лично я считаю правильным через искусство объединять людей. И, как мне кажется, у Вали может получиться все. Мы с ней вели подкасты, она девушка сообразительная, своенравная, но очень способная", — цитирует слова Диброва "Общественная Служба Новостей".

Маститый телеведущий напомнил, что ранее эту программу вёл Юрий Николаев. Он предположил, что создатели программы решили привлечь в неё представителей молодого поколения. 

Он пожелал Карнавал удачи. Широкая известность к Вале Карнавал пришла, когда она поспорила с Ларисой Долиной в программе Максима Галкина*. 

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Садоводство, цветоводство
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент Аудио 
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду
Домашние животные
Они снова вышли на берег: рыбы с ногами, которых природа не отпускает в воду Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Популярное
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений

Сервисный мастер нервничает, когда видит эти машины — они не ломаются. Рассказываем о пяти кроссоверах, которые ездят годами и не просят к ним лезть.

Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Груша не даёт плодов? Возможно, рядом растёт её главный конкурент
Итог Стамбула — был ли ультиматум Киеву? Любовь Степушова Утечка века: Киев сначала сел за стол переговоров, а потом выбросил его в окно Дмитрий Плотников Аномальное потепление захлестнёт регионы России: где будет жарче всего Игорь Буккер
Остановка через 6 недель: немецкие автозаводы оказались на грани из-за Китая
Он был там миллионы лет — и мы только сейчас его заметили: загадка океанского дна
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Сгорим красиво: как Солнце устроит финальный фейерверк для всей Солнечной системы
Последние материалы
Владелец Tesla Cybertruck счастлив, что ремонт обошёлся без замены деталей
Прощай, кофе: утренний ритуал, который избавляет от отёков и лишнего веса
Топ-5 лучших пассажирских самолётов всех времён
Кошка касается вас лапкой? Вот что она на самом деле хочет
Как зарабатывать деньги, пока колесишь по миру — секреты бывалых путешественников
Летнее солнце и садовая мебель: как предотвратить повреждения и сохранить её как новую
Работа из дома: эти пять профессий могут обеспечить доход выше 80 тыс. долларов в год
Гигантский чеснок по сибирскому методу — три подкормки и никакой химии
Вкус портится, корни мелкие: с кем у моркови конфликт на грядке
Дибров высказался о Вале Карнавал в качестве телеведущей известной ТВ-программы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.